Dans une interview dans La Meuse il y a un an quasiment jour pour jour, vous déclariez que 2022 serait l’année du renouveau pour le PS liégeois et que la page des affaires était tournée. Au regard de l’actualité récente, on a du mal à se dire que ça a été le cas…

Ce qui se passe au Parlement wallon, ce n’est pas un problème du PS liégeois ni « d’affaires ». Jean-Claude Marcourt a dû démissionner de la présidence du Parlement dans le cadre d’une démission collective du Bureau. Il n’y a pas ici d’affaire financière, de détournement ou d’autre chose du genre. Et je trouve que ça, on l’occulte, on a tendance à l’oublier. Le problème de base, je le rappelle, c’est le comportement du greffier ! La responsabilité du Bureau, c’est d’avoir continué à le laisser faire, avec une large autonomie acquise sous d’autres présidents du Parlement. Ce greffier, MR, a peut-être des qualités intellectuelles, mais a surtout un autoritarisme et des excès comportementaux inacceptables. Donc je le dis clairement : ce n’est pas une « affaire Marcourt », ce n’est pas une « affaire du PS liégeois ».

Mais pour le citoyen lambda, comme ex-président, on peut légitimement considérer qu’il porte une responsabilité plus importante au regard de la fonction occupée.