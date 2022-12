Arsenal en tête d’affiche, Dendoncker défie Liverpool: la Premier League reprend ses droits avec le traditionnel et très attendu «Boxing Day»!

Après une pause de 44 jours en raison du Mondial, le championnat d’Angleterre est le premier des grands championnats européens à reprendre lundi avec son traditionnel et très attendu « Boxing Day » qui peut permettre au leader Arsenal d’accroître son avance.

En tête de la Premier League (37 points) avec cinq points d’avantage sur son premier poursuivant, Manchester City, Arsenal ne pense pas encore au titre suprême qu’il n’a plus remporté depuis 2004.

Mais à en croire leur entraîneur Mikel Arteta, les Gunners ne sont pas d’humeur à faire des cadeaux à West Ham, mal en point en 16e position, lundi (21h00).

« On joue à domicile. Le ‘Boxing Day’, c’est un match très spécial dans l’histoire du championnat, l’ambiance familiale est toujours incroyable, nous voulons en profiter au maximum, mais on veut surtout continuer sur notre lancée et marquer les esprits », a prévenu le technicien espagnol.

Son équipe a bouclé la première partie de la saison avec un bilan impressionnant de douze victoires, un nul et une défaite (3-1), début septembre sur le terrain de Manchester United.

« Cette seconde partie de la saison va être intéressante et intense, on a vraiment hâte de reprendre », a assuré Arteta.

Le Mondial-2022 a toutefois laissé des traces dans l’effectif du club du nord de Londres : le Brésilien Gabriel Jesus, auteur de cinq buts et de cinq passes décisives en Premier League, s’est blessé à un genou au Qatar et « il est très difficile de fixer une date pour son retour », a reconnu Arteta qui n’a pas exclu un renfort dans le secteur offensif durant le mercato hivernal.

Haaland a déjà marqué

Même sans Gabriel Jesus, Arsenal fait figure de favori de ce duel londonien : « C’est vraiment très dur de reprendre avec un match comme celui-ci », a admis David Moyes, l’entraîneur de West Ham, dont l’équipe n’a empoché que 14 points lors de ses quinze premiers matches de la saison.

Lundi toujours, Newcastle, surprenant 3e (30 pts), se rend à Leicester (13e, 17 pts) dans l’espoir de cimenter ses ambitions de disputer la Ligue des champions et prendre un ascendant psychologique sur des Foxes que les Magpies affronteront à nouveau dès janvier en quart de finale de la Carabao Cup, la Coupe de la Ligue.

Autres prétendants à la C1, Tottenham (4e) et Manchester United (5e) affrontent respectivement Brentford (10e) lundi et Nottingham Forest (18e) mardi, tandis que Liverpool (6e) se rend à Aston Villa (12e) qui sera privé de son controversé gardien de but Emiliano Martinez, toujours en Argentine comme les autres champions du monde 2022 de Premier League.

L’entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, est persuadé que son attaquant-vedette Harry Kane aura digéré son penalty manqué en quart de finale du Mondial face à la France et à son coéquipier en club Hugo Lloris, synonyme d’élimination (défaite 2-1).

« On parle là d’un des meilleurs attaquants du monde », a balayé le technicien italien.

Erling Haaland, lui, n’a pas disputé la Coupe du monde puisque la Norvège n’était pas qualifiée, mais il a déjà montré qu’il faudrait compter sur lui et sur Manchester City, opposé à Leeds mercredi en clôture du « Boxing Day ».

Le meilleur buteur de Premier League (18 buts) a déjà retrouvé les terrains et… marqué un but lors de la victoire de son équipe (3-2) face à Liverpool en Coupe de la Ligue le 22 décembre.

« On est prêt, mentalement et physiquement, et on a envie d’en découdre », a prévenu l’international algérien Riyad Mahrez.

Le programme de la 17e journée :

Lundi

(13h30) Brentford – Tottenham

(16h00) Southampton – Brighton

Crystal Palace – Fulham

Everton – Wolverhampton

Leicester – Newcastle

(18h30) Aston Villa – Liverpool

(21h00) Arsenal – West Ham

Mardi

(18h30) Chelsea – Bournemouth

(21h00) Manchester United – Nottingham Forest

Mercredi

(21h00) Leeds United – Manchester City