Énervé, un Ansois brise les vitres de la voiture de sa compagne et la menace de mort

Et pour cause. Cela fait plusieurs jours qu’il est agressif avec sa compagne. Elle décide donc d’éviter les problèmes, et de rentrer dormir avec ses enfants chez sa belle-mère.

De son côté, l’homme rentre à leur domicile mais ne trouve pas ses clés. Il contacte sa femme et la menace de la tuer. Il se rend à son tour chez sa mère et essaie de pénétrer l’habitation. Visiblement très en colère, il tente même de défoncer la porte d’entrée. Pour calmer la situation, sa mère ouvre la porte. Fort heureusement, sa compagne s’était déjà mise à l’abri. Il ne l’a pas trouvée et ressort de l’habitation furieux. Il brise alors les vitres du véhicule de madame.