Le réveillon de Noël dérape à Malmedy: il s’en prend à sa compagne et menace de «la crever et de brûler son habitation»

C’est toujours délicat, les réveillons. On se sent parfois un peu forcé de passer du temps avec des personnes qui n’en valent pas la peine. Ce samedi, un homme qui vient de Wanze avait décidé de fêter Noël avec sa famille du côté de Malmedy. Les relations entre lui et sa compagne ne sont pas au beau fixe, mais la dame décide de venir malgré tout.

Lire aussi Plus de 100.000€ pour améliorer le parking de Malmedy Expo

La soirée s’envenime très vite. Elle prend ses affaires et rentre à son domicile. L’homme né en 92 possède malheureusement les codes d’accès aux réseaux sociaux de sa compagne. Il accède à son Messenger et se rend compte qu’elle a une liaison. Là, l’homme au tempérament agressif voit rouge. Il menace de « la crever et de brûler son habitation », nous indique le parquet. Il quitte même Malmedy pour aller menacer sa compagne en personne là où elle s’était réfugiée. Il a alors été arrêté par la police.