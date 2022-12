La lutte contre les marchands de sommeil continue à Anderlecht: 75% des logements contrôlés sont «illégaux»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Via la plateforme Dignity1070, les différents services communaux, le CPAS d’Anderlecht et la zone de police Midi (Anderlecht, Saint-Gilles, Forest) ont contrôlé 238 logements à 42 adresses entre le 12 octobre 2021 et le 10 novembre 2022. 176 maisons sur ces 238, soit trois sur quatre, étaient considérées comme « illégales ». Une dizaine d’adresses ont été traitées en urgence.