Comment les stars ont-elles fêté Noël? Notre tour d’Instagram (photos)

Animateurs et animatrices télé, chanteurs et chanteuses, acteurs et actrices, influenceurs et influenceuses… Les people ont sorti leurs plus beaux habits de fête sur les réseaux sociaux. Et certains ont joué la carte de l’originalité.

Après avoir passé près d’une semaine loin des siens, pour les besoins de l’opération « Viva for Life », l’animatrice de la RTBF Sara de Paduwa a retrouvé sa petite tribu devant le sapin. Même genre de cliché pour Christophe Beaugrand , son mari Ghislain et leur petit Valentin, dont ils continuent de préserver l’identité (même si son visage est de plus en plus reconnaissable).

Pour les célébrités, Noël est l’occasion rêvée de créer du contenu sur Instagram. Portraits de famille devant le sapin, échanges de cadeaux, selfies avec des pulls de Noël… Les choix de photos ne manquent pas. Et cette année encore, on a eu droit à de jolis clichés.

de videos

Chez les Ournac, c’était tenue de fête ! Tout comme chez les Benattia, où on a passé un Noël bling-bling à Dubai. Pour l’occasion, Nabilla et Thomas avaient réuni leur petite famille et leurs deux fils, Milann et Leyann.

On a adoré aussi les photos des Beckham, dont le cliché de David et Victoria. Mention spéciale pour le pull de l’ex-Spice Girl avec l’inscription « All I want for Christmas is David Beckham » (« tout ce que je veux pour Noël, c’est David Beckham »). Chouette clin d’oeil à la chanson de Mariah Carey.

À la Maison Blanche aussi, on fête Noël. La preuve, avec le président des États-Unis Joe Biden et sa First Lady Jill, qui visiblement, n’avaient pas encore décoré leur sapin ! Mieux vaut tard que jamais.

Lire aussi «Un président avec du goût», «Excellent»: Barack Obama dévoile ses chansons, films et livres préférés de l’année, les internautes valident

Enfin, la palme de la photo trop chou revient à l’animatrice de RTL Jill Vandermeulen. La jeune maman, qui a accouché il y a à peine un mois d’une petite Charlie-Jane, a dévoilé un tendre portrait de son bébé, digne d’une photo de mode. Magnifique !

En solo

On imagine qu’ils n’ont pas passé Noël seuls, mais ils ont préféré se la jouer solo pour leurs photos. C’est le cas de l’animateur de France Télévisions Cyril Féraud, devant un joli sapin et une montagne de cadeaux, mais aussi de l’acteur et chanteur Agustin Galiana, ou encore de la chanteuse Jenifer.

Mariah Carey est également apparue seule sur ses photos. Enfin, pas tout à fait, puisqu’elle a posé aux côtés… d’un renne ! Digne d’une mère Noël.