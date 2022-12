Jaunes pour les plus anciens, gris avec une bande orange avec des sièges orange ou bruns et des bornes de validation rouges… Pas de doute, c’est bien un véhicule de la Stib qu’on aperçoit dans « Le tout nouveau testament » de Jaco Van Dormael (2015), « Girl » de Lukas Dhont (2018), « Going On » de HEnri PFR (2019) ou dans « Rebel » d’Adil El Arbi et Bilall Fallah (2022). Si la Stib est avant tout un service de transports en commun, elle se transforme de plus en plus en plateau de cinéma le temps d’un tournage.