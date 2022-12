Incendie à Liège sur le boulevard Cuivre et Zinc, les flammes ont transpercé la toiture

D’après nos premières informations, les flammes ont transpercé la toiture. Les hommes du feu ont été appelés sur place et l’incendie était en phase d’être maîtrisé vers 15h16.

Vers 16h30, les pompiers étaient toujours sur les lieux et s’occupaient de déblayer les dégâts, et de s’assurer que les flammes ne reprenaient pas. Aucun blessé n’est à déplorer. Un véhicule officier, deux pompes, rehab et une échelle citerne ont été déployés sur place.