La zone de police Bruxelles-Ixelles va engager Fernand Koekelberg, l’ex-patron démissionnaire de la police fédérale: cela fait grincer des dents dans l’opposition, «c’est de toute évidence un cadeau socialiste»

Le conseil de police est une assemblée dont les délibérations et les décisions restent méconnues du grand public. Ce n’est guère étonnant vu le peu de publicité qui entoure ses débats. Ainsi, dans la zone de police Bruxelles-Ixelles, le conseil communal de la Ville de Bruxelles est retransmis en direct via le site internet, ce qui n’est pas le cas du conseil de police. C’est donc via un conseiller que La Capitale a appris que ladite assemblée avait approuvé le contrat visant à engager Fernand Koekelberg comme « expert externe pour des missions spécifiques d’expert externe (sic) afin de préparer la zone de police aux réorganisations fonctionnelles et structurelles auxquelles devra faire face la police intégrée à court et moyen termes, compte tenu notamment des réflexions sur le financement, de celles entamées dans le cadre des états généraux de la police et des nouveaux projets qui en découleront ». Notons au passage la « fluidité » de ce langage administratif…

Mais ce n’est pas ce qui chagrine ce conseiller de police d’opposition, qui préfère rester discret.