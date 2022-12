150 nouveaux emplacements Cambio en 2023 à Bruxelles

Depuis 20 ans, Cambio propose des voitures partagées pour se déplacer grâce à 2.050 véhicules disponibles un peu partout en Belgique. À Bruxelles, l’opérateur va continuer à se développer avec 150 nouveaux emplacements en 2023, rapporte la RTBF. 52 seront installés à Schaerbeek, 20 à Jette et 22 à la Ville de Bruxelles.

L’électrique a aussi fait son entrée chez Cambio qui possède 12 voitures électriques en 2022 et va en ajouter 40 de plus en 2023. Elles sont disponibles à Schuman, place Rouppe, De Brouckère, Arts-Loi ou encore place du Luxembourg. « Silencieuses et très confortables à conduire, les voitures électriques sont parfaites pour les petits trajets. En phase de lancement, les trajets en e-cambio sont pour l’instant limités à 100 kilomètres », explique Cambio dans sa newsletter.