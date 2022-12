L’ambiance de Noël était au rendez-vous à la pompe Lukoil de La Louvière : « Nous tenons à accueillir chaleureusement nos clients lors des fêtes et surtout ceux qui se sentent seuls »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 1er janvier 2018, Céline (28 ans) et son frère Michaël (42 ans) reprenaient ensemble la station-service de la rue du Gazomètre à La Louvière. Une date festive que l’on n’oublie pas ! Depuis le duo veille à ce qu’une ambiance familiale règne dans leur commerce. Pour Noël, ils ne font pas exception.

« Lukoil permet de fermer le jour de Noël et de l’an mais nous faisons le choix d’ouvrir. Nous trouvons normal d’accueillir nos clients de manière toute aussi familiale lors des jours de fêtes. D’autant que nous avons, en effet, de nombreux fidèles. Bien souvent, je devine à l’avance leur commande. Ils se sentent alors privilégiés. Et il y a du monde. Soit les clients viennent pour un cadeau de dernière minute (avec un grand succès pour les billets de la loterie nationale), soit pour des cigarettes ou autres. Et puis, il y a les personnes un peu plus seules qui viennent prendre un café et qui, par la même occasion, voient du monde », nous a confié Céline.