L’épidémie de grippe qui ravage le pays n’épargne malheureusement pas non plus les Borlée. Au moment où nous avons tenté de réunir une partie de la grande famille bruxelloise, soit les trois frères, la sœur Olivia et le père/entraîneur Jacques, le capitaine des Tornados, Kevin, a la voix bien enrouée, et répond à nos questions au téléphone, du mieux qu’il peut…

« Où je range mes médailles ? Dans un placard quelque part », sourit-il.