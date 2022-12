Des feux d’artifice tirés sans autorisation, mais impossible à empêcher

Comme à chaque réveillon, des feux d’artifice ont été tirés un peu partout dans la région verviétoise. Et pourtant, dans la majorité des communes, il faut demander une autorisation au préalable afin de ne pas être verbalisé. Les feux peuvent déclencher des incendies, mais ils terrorisent également les bêtes à poils et à plumes.

« On a essayé d’intervenir plusieurs fois », nous déclare-t-on au sein de la police du pays de Herve. « Mais c’est impossible de savoir qui tire à moins de les prendre sur le fait. » De fait, si on les voit et les entend de loin, avant d’envoyer une patrouille, qu’elle constate qui tire et qu’elle mette la main sur les contrevenants c’est une autre paire de manches. Aucun PV n’a été dressé ni dans la zone Herve, ni dans la zone de police Fagnes.