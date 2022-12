Évaluez la commune de Malmedy d’aujourd’hui et de demain et aidez à l’élaboration du Schéma de Développement Communal du territoire

Imaginez votre Malmedy idéal. Depuis mi-2022, la commune travaille en collaboration avec le bureau d’études PLURIS à l’élaboration d’un Schéma de Développement Communal, un outil permettant de définir une stratégie d’aménagement pour l’ensemble du territoire communal à l’échelle des 15 à 20 prochaines années. Ce SDC vise ainsi à dresser le portrait actuel de la ville selon ses caractéristiques propres et à identifier ses perspectives et besoins sociaux, économiques, de mobilité, urbanistiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, etc. pour l’avenir.

Lire aussi Malmedy veut racheter des pièces du musée de la Deuxième Guerre mondiale de Baugnez pour les transporter au Malmundarium

Basé sur une vision commune, ce schéma se construit autour d’un système participatif. Chaque Malmédien et Malmédienne et usager du territoire est donc invité à émettre son avis sur la commune ainsi que ses envies futures en répondant à un questionnaire divisé en grandes thématiques comme les activités, sports et loisirs, la mobilité, le commerce et l’économie, le tourisme, l’habitat et l’urbanisme, le paysage, l’environnement et les cours d’eau.