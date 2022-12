Renaud Austen enfilera le tablier de chocolatier de Jean-Loup Legrand dès le 15 janvier à Spa

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Plus que quelques jours avant que la passation de pouvoir du chocolat ne se fasse dans une chocolaterie bien connue des Spadois, située sur la place Royale. Le 31 décembre, Jean-Loup Legrand partira à la pension et laissera sa place et son temple du chocolat à Renaud Austen, jeune chef cuisinier amateur de chocolat, qui devrait rouvrir la boutique le 15 janvier.