Saga «The Quay»: la commune d’Anderlecht n’introduira pas de recours contre le permis délivré par la région

The Quay est un projet immobilier situé entre la rue de Birminghan et le quai Fernand Demets, le long du canal. La Région a validé la nouvelle version le 17 novembre. Le projet a rencontré une forte contestation des riverains. En janvier dernier, la commune d’Anderlecht avait émis un avis défavorable de la première version du projet.

La nouvelle version du projet immobilier The Quay prévoit la construction de 87 logements (contre 94 initialement), 160 kots étudiants (contre 178), une grande surface, un parking en sous-sol avec 184 emplacements pour voiture et 11 emplacements pour motos ainsi que la création de nouvelles voiries pour les piétons et cyclistes.