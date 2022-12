Le meilleur cadeau de Noël? Sans nul doute celui de Philippe Dodrimont!

Moi valet, avou Nanesse, on en a bien profité en tout cas et on ne s’est nin embêté. Surtout au moment tant attendu de s’offrir les cadeaux.

Même si je t’avoue que ce que j’ai reçu ne vaudra jamais le cadeau reçu par nosse binamé Philippe Dodrimont, le député wallon et ancien maïeur d’Aywaille ! Je crois qu’il tient le prix du cadeau le plus original. En effet, son épouse lui a offert des lunettes… spéciales pour éplucher les oignons ! Si ça, ce n’est nin un signal pour le voir plus derrière les fourneaux…