Deux personnes toujours disparues après une avalanche en Autriche, huit autres ont réussi à s’en échapper: des recherches à l’aide de chiens et d’hélicoptères lancées, plus de deux cents personnes impliquées dans la tentative de sauvetage (photos)

La police, en se basant sur la vidéo d’un skieur, a initialement fait état « d’une dizaine de personnes ensevelies ». L’une d’entre elle a pu être sauvée, selon un porte-parole, tandis qu’une deuxième a pu se dégager seule et se rendre à l’hôpital. Six autres personnes apparaissant sur les images ont finalement été retrouvées saines et sauves.

« Nous restons en revanche sans nouvelles de deux personnes et poursuivons les recherches », a déclaré à l’AFP Hermann Fercher, directeur de l’office du tourisme chargé de communiquer sur le déroulement des opérations. Des hélicoptères et plusieurs équipes accompagnées de chiens ont été mobilisés.