Drame ce soir de Noël au boulevard du Roi Albert à Tournai: une jeune fille de 17 ans dans un état critique (vidéo)

L’adolescente de 17 ans, originaire de Blaton, a été immédiatement prise en charge par les services de secours dans un état grave et même jugé critique par la magistrate de garde ce jour de Noël.

Le Parquet de Tournai a été avisé des faits et a dépêché un expert afin d’en savoir davantage sur les circonstances de l’accident. Selon le substitut, « la vitesse n’est en tout cas pas en cause, de même que l’éclairage public ». La pénombre et les vêtements sombres que portait la jeune fille pourraient être pris en considération dans l’enquête.