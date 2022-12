Anthony Mucci (Monceau-Châtelet) et Jordan Arena (Gosselies), les Carolos du premier tour en D3A

Comme chaque année à pareille époque, l’heure est au premier bilan pour nos clubs de D3 ACFF. Alors que, sur le plan collectif, Monceau-Châtelet a réussi ses débuts dans la série (9e, 20 points) et que Gosselies (16e, 10 points) aura besoin d’un nouveau miracle pour espérer prolonger son bail à l’échelon national, sur le plan individuel, plusieurs joueurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu à en croire les notes attribuées chaque week-end par nos journalistes.

Des 32 joueurs figurant dans nos classements (seuls les joueurs ayant été cotés à au moins un tiers des matches y sont repris), c’est le Moncellois Anthony Mucci qui, avec une moyenne de 6,29/10, est le meilleur Carolo de cette première partie de saison. À 33 ans, le défenseur a pourtant dû dépanner à plusieurs reprises au poste de latéral droit mais cela ne l’a pas empêché d’être le plus régulier de son équipe, juste devant Allan Navona (6,23), qui avait livré un très gros début de saison, et Rayane Traore (6,21), dont le travail dans le cœur du jeu s’est souvent révélé essentiel pour les Moncellois. Luka Lazitch (6,13) et Quentin Fernémont (6,11), le meilleur buteur du club, complètent le top 5.

Kudiangana, l’autre belle surprise gosselienne

À Gosselies, le sentiment de déception a souvent prédominé jusqu’ici mais, dans ce contexte délicat, un garçon est tout de même parvenu à tirer son épingle du jeu, et ce d’une bien belle manière. Ainsi, alors qu’il vit sa première saison à l’échelon national, Jordan Arena est, de loin (6,23/10), le meilleur Gosselien de ce premier tour. Avec ses huit buts, l’attaquant qui évoluait pourtant en… P3 il y a encore quelques mois a souvent été l’éclaircie dans la grisaille, ce qui en dit long sur l’état de forme de ses équipiers. Le jeune Tychic Kudiangana, seul autre Gosselien à obtenir une moyenne supérieure à 6/10 (6,07), a été l’autre satisfaction d’une première moitié de saison qui a aussi vu un paquet de joueurs (Diansangu, Yacouba, Sow, Moriconi…) quitter le navire.

Il reste désormais à voir si ces constatations seront toujours valables dans quatre mois, à l’issue d’un championnat qui reprendra déjà ses droits le 8 janvier prochain.