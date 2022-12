Scandales politiques: la population fera les comptes

Mais avoir deux personnalités politiques de tout premier plan dans les scandales des parlements wallon et européen qui sont socialistes et liégeois, soit Jean-Claude Marcourt et Marc Tarabella, n’aide pas à empêcher la population de penser qu’au final, ce sont « toujours les mêmes » qui sont mouillés. Ne faisons toutefois pas de raccourci : les deux affaires dont nous parlons ici ne sont en rien liées et ne sont d’ailleurs en rien comparables, ni du même ordre de grandeur.

Par contre, ce qui est certain, c’est que le message envoyé est désastreux. Et que l’on ne peut empêcher la population de faire les comptes. Ces dernières années et sans être exhaustif, il y a eu la Carolo, Publifin à Liège, le Samu social à Bruxelles, Nethys à Liège de nouveau, Mathot à Liège encore. Vous avouerez que cela fait beaucoup. Et qu’à la fin, « trop is te veel ».