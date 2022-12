Le corps d’Ilse, 54 ans, retrouvé dans la cave de la boulangerie où elle travaillait: son ex-compagnon arrêté (photos)

À son arrivée sur place, la police a immédiatement remarqué plusieurs éléments suspects. Ses soupçons ont été confirmés grâce aux premières constatations du labo et du médecin légiste, qui indiquaient une probable mort violente, a expliqué le parquet. Ce dernier a donc désigné un juge d’instruction et a provisoirement qualifié les faits d’assassinat. La Police Judiciaire Fédérale (PJF) a été chargée de l’enquête.

Dans le quartier, c’est évidemment le choc. « Que quelque chose comme ça se passe dans un si petit et paisible village est inimaginable », a expliqué un habitant à nos confrères du Laatste Nieuws. Sur place, les hommages sont multiples et de nombreux bouquets de fleurs ont été déposés devant la façade de la boulangerie dans laquelle travaillait la victime.

Tous les habitants de l’immeuble dans lequel se trouve la boulangerie ont été interrogés. Tous étaient chez eux au moment des faits, mais personne n’a rien remarqué. « Quand on a vu la police et une ambulance, on a pensé à un accident », raconte une habitante. « Mais on a vite remarqué que c’était plus grave quand on a vu le parquet arriver ».