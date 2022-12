Drame ce dimanche soir de Noël: une personne perd la vie dans un incendie à Eghezée

C’est le bourgmestre d’Eghezée, Rudy Delhaise qui l’annonce sur les réseaux sociaux ce dimanche soir :

« Le sort s’acharne sur notre commune, avec cette fois un incendie mortel à Warêt-la-Chaussée. Mes plus sincères et profondes condoléances à cette famille qui vient de subir un nouveau drame, en ce jour de Noël, avec la perte de leur fils de 51 ans. Merci à nos policiers, ambulanciers et nos pompiers pour leur intervention qui a permis de maîtriser l’incendie à une seule maison. »