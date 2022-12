Pluie d’absents pour Charleroi – Anderlecht: même Van Crombrugge est forfait!

Ce lundi, le derby des Sporting retiendra l’attention. Dès 20h45, Charleroi reçoit Anderlecht avec sur le banc carolo un Felice Mazzù opposé au club qui l’a limogé en octobre. Au-delà, le duel est d’importance entre deux formations à la recherche de points. Le hic, c’est qu’il y a pas mal d’absents de part et d’autre.

À Charleroi, Van Cleemput, qui ne s’entraîne pas encore totalement avec le groupe, et Knezevic, ne sont pas encore en mesure de tenir leur place. Bessilé est, lui, malade. Tout comme Van Crombrugge côté anderlechtois, qui n’est donc pas non plus repris pour le déplacement de ce lundi. « Van Crom » est ennuyé par une « maladie », dixit le RSCA où Sardella, Kana et Duranville sont blessés.

Pour le reste, Felice Mazzù a tranché et Hervé Koffi restera bel et bien numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens dans un premier temps. « C’est le fruit d’une sensation et en tenant compte des actifs et passifs d’un ensemble de points », a expliqué le T1 carolo, ce dimanche.