Inondations aux Philippines: un nouveau bilan fait état de huit morts, des dizaines de milliers de personnes évacuées

En outre, 19 personnes sont portées disparues après une semaine de fortes pluies saisonnières dans les régions du sud et de l’est de l’archipel, ont-elles ajouté dans un bilan actualisé.

Les garde-côtes ont rapporté avoir porté secours à plus d’une vingtaine de familles dans les villes d’Ozamiz et de Clarin au plus fort des inondations.