Une voiture au GPL prend feu juste après un plein à Zonhoven: les deux occupants du véhicule grièvement blessés

Ce dimanche, aux environs de 21h00, un véhicule roulant au GPL a pris feu du côté de Zonhoven, dans le Limbourg. Selon « Het Belang van Limburg », les deux occupants du véhicule ont fait le plein et le feu s’est déclaré peu de temps après alors qu’ils roulaient.

Ceux-ci ont tenté d’éteindre les flammes, mais du gaz s’est échappé du réservoir et a attisé les flammes. Ils ont été brûlés au visage. Les pompiers et une ambulance ont été dépêchés sur place et les deux hommes ont été transportés à l’hôpital. On ne connaît pas leur situation à l’heure d’écrire ces lignes.