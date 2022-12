«J’ai attrapé son visage et je l’ai embrassé»: une star de «Stranger Things» dans la tourmente après avoir tenu des propos polémiques sur le consentement et la violence

Lire aussi «J’ai passé une année à guérir»: Millie Bobby Brown se confie sur sa relation toxique avec son ex

Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir les internautes, choquées que la star de « Stranger Things » banalise à ce point un baiser non consenti et des actes de violence. « J’adore Millie Bobby Brown, mais ce n’est pas l’histoire toute mignonne que vous vous imaginez », déplore pour sa part Jessica Steinrock, coordinatrice d’intimité à la télévision et au cinéma. « Je suis sûre que son partenaire et elle ont établi une relation de confiance. Mais il ne faut jamais surprendre quelqu’un durant une scène d’intimité ou de combat. »