Cinq jours de grève chez Ryanair, surtout l’aéroport de Charleroi: remboursement et indemnité, mode d’emploi

Mauvaise nouvelle si vous aviez prévu de voyager avec Ryanair les 30, 31 décembre et 1er janvier, ainsi que les 7 et 8 janvier. Le moment choisi pour mener cette action est particulièrement sensible puisqu’il s’inscrit pendant et au retour des vacances de Noël, une période de grande migration… La CNE et ACV Puls, les syndicats chrétiens francophone et flamand, ont, disent-ils, pourtant dûment averti Ryanair de cette grève. Mais ils n’auraient reçu pour toute réponse que des menaces.

En deux mots, les syndicats dénoncent le refus de la compagnie irlandaise de garantir le salaire minimum légal en Belgique ainsi que le détachement, vers Dublin ou Londres, du personnel lié à d’autres bases européennes.