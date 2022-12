La Région bruxelloise approuve le projet de piscine sur le site de l’Abattoir d’Anderlecht: «Un merveilleux cadeau de Noël pour tous les Bruxellois!»

Le gouvernement bruxellois a définitivement approuvé la proposition du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et du secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme Pascal Smet (Vooruit) de construire une piscine intérieure et extérieure sur le toit du bâtiment Manufakture sur le site de l’Abattoir à Anderlecht. La SAU, la Société d’Aménagement Urbain bruxelloise, va maintenant concrétiser le projet et étudier les possibilités d’exploitation.

« Je suis très heureux de cette décision qui va permettre une ouverture plus grande encore du site des Abattoirs au public et répondre à d’importants besoins, tant récréatifs qu’éducatifs. Un programme public urbain verra également le jour le long du canal, avec jusqu’à 200 logements publics et la préservation du marché bien connu de l’abattoir. Le projet de piscine participera à cette dynamique que la Région souhaite insuffler sur ce site », déclare Rudi Vervoort.