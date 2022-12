Natalie, 27 ans, s’est donné la mort le soir de Noël: son fils est mort déshydraté quelques jours plus tard car personne ne s’en est inquiété

Dans les colonnes du Sun ce lundi, Stacey Hackett, une jeune femme de 35 ans, révèle comment sa meilleure amie et son fils ont tragiquement perdu la vie l’année dernière. Le 24 décembre 2021, Natalie a mis fin à ses jours à l’âge de 27 ans. Son fils Harry se trouvait aussi dans l’appartement il est mort de déshydratation quelques jours après.

Le corps du bébé a été retrouvé le 30 décembre dans la salle de bains, alors que celui de sa maman se trouvait dans le salon. « Natalie avait prévu de passer le jour de Noël avec moi. La veille, nous étions allés faire des courses ensemble et j’ai gardé Harry. Elle avait hâte de passer son premier vrai Noël avec lui », se rappelle Stacey.

Celle-ci raconte que son amie luttait contre la dépression et veut donc parler de santé mentale en ce moment qui peut être difficile à vivre pour certains d’entre nous. « Je savais que Natalie voulait parfois passer du temps toute seule. Je ne voulais pas l’appeler et lui mettre la pression pour qu’elle vienne à Noël », poursuit l’Anglaise.

Ce n’est que le 29 décembre que Stacey a fini par réellement s’inquiéter et a décidé de se rendre à l’appartement avec une amie à elle : « Je n’oublierai jamais le choc que j’ai ressenti. J’ai eu le cœur brisé. C’est une leçon qui doit nous faire prendre conscience du fait que l’on doit surveiller nos proches à Noël, et même tout le reste de l’année. Je ne savais pas que Natalie avait des difficultés et si j’avais su, j’aurais pris le problème plus au sérieux. Elle m’a caché sa dépression parce qu’elle avait peur d’être jugée, en tant que mère et en tant qu’amie. »