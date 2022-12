Vol à main armée au magasin Orange de la rue de Tournai, à Mouscron, où deux hommes ont pris la fuite vers la Grand-Place: «Casse-toi, sinon je te plante» ont-ils menacé

« Police ! Police ! » Les cris d’une dame du magasin de téléphonie Orange, situé rue de Tournai, ont suscité l’émoi, en milieu de matinée, au centre de Mouscron. Selon nos premières informations, deux hommes encagoulés ont fait irruption dans le commerce, armés d’un couteau, vers 10h.

Un des vendeurs a été blessé au visage lors de cette violente intrusion. Et plusieurs témoins ont, ensuite, vu les auteurs s’enfuir en courant, « avec deux boîtes et couteau à la main », en direction de la Grand-Place. L’un des vendeurs les poursuivait, mais n’a malheureusement pas pu les rattraper. « Ils avaient un regard noir et n’avaient pas peur. On est à Mouscron, c’est incroyable de vivre cela ! », souligne un témoin.