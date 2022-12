«J’ai décidé d’aller mieux, je ne m’isole plus»: pour les fêtes, Stéphane Plaza panse ses blessures en hommage à sa maman, son «ange gardien»

L’animateur va de l’avant et souhaite à présent « vivre et profiter » pleinement de sa famille.

« Pour Noël, il faut savoir gâter ses proches », peut-on lire sur le compte Instagram de Stéphane Plaza. Un message des plus étonnants, compte tenu du fait que l’agent immobilier et animateur préféré des Français n’aime pas particulièrement les réveillons depuis qu’il a perdu sa chère et tendre maman.

« En vieillissant, la liste des cadeaux se raccourcit, car tout ce qu’on souhaite ne s’achète pas », a-t-il poursuivi. « Pour Noël et dans la vie, ma maman et mon papa m’ont offert le plus beau des cadeaux : ils ont cru en moi. »