La romancière à succès Françoise Bourdin est décédée à l’âge de 70 ans

Ignorée du monde littéraire, Françoise Bourdin est l’auteur de près de cinquante livres qui ont rencontré un immense succès.

« J’adresse mes plus sincères condoléances à la famille de Françoise Bourdin, à ses deux filles, Fabienne et Frédérique, à ses petits-enfants, je pense à toutes les équipes, de Belfond, de Plon et de Pocket, qui ont travaillé avec elle depuis tant d’années, ainsi qu’à ses millions de lecteurs fidèles », a déclaré la directrice générale du groupe, Michèle Benbunan.