«On a un cadeau de Noël pour vous»: après deux fausses couches, une candidate de «Mariés au premier regard» annonce une heureuse nouvelle!

« On a un cadeau de Noël pour vous », peut-on lire en légende d’une vidéo partagée le 24 décembre, dans laquelle ils posent côte à côte avec une pancarte façon « Love Actually » avant de revenir en images sur leur belle histoire.

« Et aujourd’hui, c’est une marche de plus vers le bonheur », est-il écrit sur la vidéo quand Damien se tient derrière sa femme, les mains placées sur son ventre déjà bien rond. Et de partager également la photo d’une échographie. « Nous allons bientôt être trois », ont-ils conclu.

Une nouvelle qui ravit d’autant plus les futurs parents qu’ils se sont battus pour accueillir un premier enfant dans leur foyer. « Je suis en train de vivre un moment très difficile pour moi, une première fausse couche précoce en mai… », déclarait la jolie brune à la fin de l’été. « « Je me dis : ’Bon c’est la première fois Pauline et au tout début, avec le rythme que tu as chaque jour, cela peut se comprendre’ Mais là, à deux mois de ma grossesse, alors que mon bébé allait très bien le 13 juillet, son petit cœur s’est arrêté de battre il y a quatre jours à peu près… »

Et la future maman d’ajouter : « C’est trop pour moi là. Je dois prendre du recul, me reposer, penser à moi… Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai encore plus forte. »