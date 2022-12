Kurdes tués à Paris: le suspect présenté à un juge d’instruction, une information judiciaire ouverte pour assassinat en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion

Une information judiciaire a été ouverte pour assassinat et tentative d’assassinat en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, ainsi que pour acquisition et détention non autorisées d’arme, a ajouté le parquet, précisant avoir requis le placement en détention provisoire du suspect.

Ce conducteur de train retraité, décrit comme « dépressif » et « suicidaire », a confié aux enquêteurs avoir toujours « eu envie d’assassiner des migrants, des étrangers » depuis un cambriolage de son domicile en 2016, selon la procureure de Paris, Laure Beccuau.