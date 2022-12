Drame le jour de Noël: un homme de 33 ans tué d’un coup de couteau après une dispute avec sa belle-fille de 17 ans

Le médecin légiste a fait son rapport ce lundi. La victime est décédée d’un coup de couteau au cœur et aux poumons, indiquent nos confrères flamands.

Les services d’urgence avaient été appelés ce dimanche de Noël pour un incident peu avant 17 heures, comme le rapportait Het Laatste Nieuws. « Il s’est avéré qu’il s’agissait de la mort suspecte d’un homme de 33 ans », indiquait hier soir Carol Vercarre du parquet de Halle-Vilvorde. « Nous avons demandé au labo et à un médecin légiste de se rendre sur les lieux ».

La victime vivait avec sa compagne et les enfants de cette dernière. Deux filles de 13 et 17 ans et un garçon de 15 ans étaient présents dans la maison.