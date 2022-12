L’année 2022 a été cauchemardesque pour Vincenzo: «Quand j’ai raccroché le téléphone, j’ai réalisé ce qu’il venait de se passer...»

Les cas d’arnaques, et plus précisément de phishing, sont plus nombreux que jamais. En 2021, le montant total des fraudes par phishing a atteint 25 millions d’euros en Belgique. Et en 2022, ce chiffre sera également élevé.

Régulièrement, des enseignes telles que Itsme, BPost, MarketPlace, ou les institutions officielles (police fédérale, police locale, Communes, Région, services fédéraux, etc.) sont détournées dans le but de voler vos données bancaires.