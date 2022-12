Simon, 24 ans, tué durant ce week-end de Noël après une soirée arrosée: ses amis lui avaient pourtant demandé de rentrer à pied, ce qu’il a fait...

Simon, 24 ans, rentrait chez lui après une soirée arrosée à la maison des jeunes de Wichelen. Le jeune homme était trop alcoolisé donc ses amis lui ont demandé de laisser son vélo et de rentrer à pied. Il s’est exécuté. Mais, vers 5h30, 500 mètres plus loin, il a été percuté par un véhicule. Selon VTM, la chaussée est bien éclairée et le conducteur, sous le choc, était dans un état normal.

Sans doute que le piéton marchait sur la chaussée lorsqu’il a été heurté. « Il est pour l’heure difficile de déterminer ce qui s’est passé exactement », a précisé le parquet. « Un expert en circulation a été nommé et un médecin va pratiquer une autopsie. »