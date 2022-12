Kits hygiène, village solidaire, distributions de vêtements et repas chauds: le CPAS de Charleroi consacre 46.974€ pour 16 microprojets «hiver»

Philippe Van Cauwenberghe, Président du CPAS de Charleroi, explique : « Même si nous savons que ce soutien de 500 € ne réglera pas l’entièreté de la problématique du surcoût énergétique rencontrée par le secteur associatif, on a souhaité agir dans la mesure de nos possibilités pour aider les associations à traverser la crise ».

Au vu du contexte énergétique actuel, une aide ponctuelle supplémentaire a été accordée aux associations œuvrant pour les plus précarisés et pouvant démontrer de l’impact négatif de l’augmentation des coûts énergétiques sur leurs missions hivernales.

L’ASBL Comme Chez Nous : 3.000 € afin de soutenir le projet « Global’ Hygiène » pour accompagner les plus précarisé à l’hygiène avec des kits hygiène ainsi que le forfait de 500 € pour augmentation des coûts énergétiques, soit un total de 3.500 €

L’ASBL A Cœur Space : 3.000 € afin de soutenir leur projet de distribution d’« abris survie » pour les personnes les plus fragilisées sur Charleroi.

L’ASBL Bouge : 3.000 € afin de soutenir le projet « Un peu de chaleur dans les cœurs » pour répondre aux problématiques d’absence de moyens de chauffage et de vêtements chauds pour les personnes précarisées et les familles à bas revenus.

L’ASBL CAL CHARLEROI : 1.250 € afin de soutenir leur projet « Village solidaire » ainsi que le forfait de 500 € pour augmentation des coûts énergétiques, soit un total de 1.750 €.

L’ASBL L’Îlot et son service « Maison d’accueil de JUMET » : 3.000 € afin de soutenir leur projet de distribution de « colis alimentaire » pour les personnes hébergées et anciennement hébergées mais toujours en grande précarité ainsi que le forfait de 500 € pour augmentation des coûts énergétiques, soit un total de 3.500 €.

L’ASBL Nos Amis de la rue : 3.000 € afin de soutenir le projet « Rester au chaud » pour apporter de l’aide matérielle sous forme de kits de sous-vêtements thermiques aux personnes les plus précarisées sur le territoire de Charleroi.

L’ASBL La Faim du Mois : 3.000 € afin de soutenir le projet « Hiver au chaud », portant sur la distribution de « kits hiver et hygiène » ainsi que de repas chauds au centre-ville pour les personnes les plus fragilisées.

L’ASBL Maison Ouverte : 3.000 € afin de soutenir le projet « Dehors : on adore ! », portant sur la distribution de vêtements chauds pour les enfants en situation de précarité sous forme de bons d’achat auprès d’une société de vêtements pour enfants ainsi que sur la création d’un stock de vêtements hivernaux de réserve pour les urgences.

L’ASBL L’Ilôt et son service « La Recyclerie » : 3.000 € afin de soutenir le projet « Aide aux plus précarisés », portant sur l’octroi de bons d’achat d’une valeur de 30 € dans leur dispositif ainsi que le forfait de 500 € pour augmentation des coûts énergétiques, soit un total de 3.500 €.

L’ASBL Château Mondron : 2.250 € pour soutenir son projet « Tous sa trousse » portant sur la distribution des trousses d’hygiène aux personnes accueillies dans leur service.

L’AMO Point Jaune : 2.500 € afin de soutenir leur projet de distribution de « kits hygiène et hivernaux » à destination des jeunes hébergés ainsi que le forfait de 500 € pour augmentation des coûts énergétiques, soit un total de 3.000 €.

L’Association de fait Récoltes Solidaires : 3.000 € afin de soutenir le projet « Des enfants au chaud et nourris sainement » consistant en la distribution de pantoufles chaudes pour les plus petits ainsi que de collations saines et chaudes au sein de certaines écoles du territoire de Charleroi.

L’ASBL St-Vincent de Paul – Docherie : 2.960 € pour soutenir son projet « Ensemble maîtrisons l’énergie » consistant en l’accompagnement et à la distribution d’items visant à la réduction de la consommation énergétique.

L’ASBL Stard1jour : 2.514,49 € afin de soutenir le projet « Jamais sans boissons chaudes » pour alimenter des points de distribution de boissons chaudes pour les personnes les plus précarisées.

L’ASBL Table Ronde Belgium : 3.000 € afin de soutenir le projet « Au chaud chez soi » pour distribuer combustibles, tentures, bouillottes, etc. à des familles en grande précarité sur le territoire de Charleroi.