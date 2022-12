Diables rouges: Thorgan Hazard et Jason Denayer s’affrontent en cuisine dans une vidéo surprenante

C’est une vidéo étonnante qu’a publié le compte officiel des Diables rouges. On y voit en effet deux joueurs, à savoir Thorgan Hazard et Jason Denayer, en plein défi. Le but : proposer le meilleur « poulet-frites-salade ».

Entre techniques douteuses, remarques humoristiques et critiques savoureuses, ce concours regorge d’éléments sympathiques. Sans oublier le trophée remis au vainqueur, à savoir une cuillère d’or.