Covid : fermeture des centres de dépistage/drive-ins de Vivalia en province de Luxembourg

Les centres d’Arlon, Marche et Bastogne fermeront dès ce vendredi 23 décembre, voire la semaine prochaine. Celui de Libramont s’arrêtera quant à lui le premier janvier.

Ces fermetures sont la conséquence de la décision du Gouvernement fédéral de restreindre l’activité et les structures en place, en raison des différentes dispositions et de la situation plutôt rassurante au niveau du Covid. Les personnes qui doivent nécessairement passer un test de dépistage PCR Covid, par exemple, en vue d’une opération ou pour un voyage, peuvent se présenter directement dans nos laboratoires, sans rendez-vous, durant les heures d’ouverture de ceux-ci (plus d’infos sur le site www.vivalia.be).