Les données de 300.000 clients Belfius disponibles à la vente en ligne: «Nous sommes en train de tout vérifier»

Parmi ces données, on retrouve le nom et le prénom, l’adresse complète, le(s) numéro(s) de téléphone, la date de naissance, le numéro de compte et le numéro IBAN, mais pas de détails financiers tels que le solde du compte ou les transactions.

On ne sait pas, à l’heure actuelle, comment le pirate a obtenu toutes ces informations : « L’auteur prétend qu’elles proviennent de centres d’appels et que les données datent de cette année et n’ont jamais été distribuées auparavant. Il n’est donc pas non plus possible de savoir si la fuite a été provoquée par un centre d’appel (externe) de Belfius, ou si elle provient d’un autre acteur qui a contacté à son tour les clients de Belfius. »