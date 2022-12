Le budget 2023 de la Régie communale autonome des sports de Nivelles fait face à l’explosion des factures d’énergie

La Ville de Nivelles n’échappe pas aux conséquences de la crise énergétique que nous traversons. Les coûts augmentent mais les revenus restent inchangés. Lors de son budget 2023, la Ville a pris ce paramètre en compte pour équilibrer la balance du côté de la Régie communale autonome des sports (RCA).

Pour l’année prochaine, son montant culmine à 1,970 million, soit 670.000 € de plus qu’en 2022. Parmi cette augmentation, 400.000 € sont consacrés à couvrir les factures d’énergie de plus en plus importantes, dues notamment aux infrastructures énergivores comme la piscine ou les différentes salles de sports. Les infrastructures pas toujours en bon état (la piste d’athlétisme ou encore les terrains de football au Domaine militaire) que la RCA hérite n’aide en rien... 175.000 € ont également été dégagés pour le personnel.