Pokawa a débarqué au Cora: «La Louvière mérite ce genre de concept»

Pour Jeoffrey Grattepanche, responsable franchisé du nouveau Pokawa, il s’agit de la deuxième aventure louvéiroise après « Black&White », rue Sylvain Guyaux. « Pokawa propose des produits bons pour la santé. Nous ne révolutionnons rien, mais nous mettons un point d’honneur à proposer de la qualité. Nous avons choisi La Louvière car ce concept n’y est pas encore développé. Or, La Louvière mérite ce type de concept », nous a indiqué le responsable du fast-food louviérois.

Le poke se compose principalement de poisson cru ou de fruits de mer souvent assaisonnés avec de la sauce de soja et/ou de l’huile de sésame, des algues, des graines de sésame, des dés de jalapeños… Le concept de pokébowl, des bols de poké, commence à se développer en Belgique. Pokawa est l’une des chaînes qui en propose. Fondée en 2017, elle compte pas moins de cent restaurants, essentiellement en France. En s’installant dans la Cité des Loups le 20 décembre dernier, elle a ouvert son troisième fast-food en Belgique après celui du Boulevard Anspach à Bruxelles et celui de l’Avenue de la Toison d’Or, également dans la capitale.

Si certains Poké proposés dans la galerie ont déjà leur recette, les clients peuvent aussi les composer. « Il est possible de choisir du riz noir, du riz Quinoa ou du riz vinaigré. On y rajoute des fruits et légumes au choix ainsi qu’une protéine. Cela peut-être du poisson comme les Poké traditionnels mais nous avons aussi du poulet ou encore de la Falafel pour les végétariens », poursuit le responsable.