Trois jeunes ingénieurs du Brabant wallon mettent au point Meteoelec, une «météo de l’électricité belge»

Disponible sur le site web et l’application mobile MeteoElec, cet outil permet aux utilisateurs de connaître l’empreinte carbone de leur électricité heure par heure, pour les sept prochains jours. Grâce à cette information, ils peuvent déplacer leurs consommations les plus importantes (recharge de véhicule électrique, machine à laver, séchoir, lave-vaisselle, etc.) vers des heures où l’empreinte carbone est la plus faible. En consommant aux heures où l’électricité belge est la plus verte et la plus abondante, chacun peut avoir un impact sur l’empreinte carbone et la sécurité d’approvisionnement de notre pays.