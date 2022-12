La piscine de Givet fermée jusqu’au 8 janvier

« Il s’agit d’une fermeture technique », indique Mickaël Walter, directeur de la SPL Rives d’Europe, qui gère la piscine givetoise. « C’est une vidange et un entretien des lieux classiques, une opération réalisée une à deux fois par an. »

Derniers bains de l’année à la piscine de Givet. Le centre aqualudique Rivéa ferme durant deux semaines, entre le 25 décembre et le 8 janvier.

La période choisie, durant les fêtes, n’est pas due au hasard. « On cible un moment où on a très très peu de clients. Entre le 1er décembre et la fin janvier, ce sont les plages de fréquentation les moins élevées de l’année. »