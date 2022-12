Lotus fête ses 75 ans

En 1948, un jeune designer et ingénieur britannique passionné, Colin Chapman, construit sa première voiture : une Austin 7 modifiée. Le travail était effectué pendant son temps libre dans le garage fermé appartenant aux parents de sa petite amie Hazel, derrière leur maison à Hornsey, à Londres. Il appelle sa voiture la Mark I et la fait participer à des essais locaux. Différents modèles ont suivi, chacun étant une amélioration du précédent, et en quatre ans, l’artisanat était devenu une entreprise, que Colin et Hazel appellent Lotus.

Une année festive

En 2023 - exactement 75 ans plus tard - Lotus célébrera cette étape importante par un certain nombre d'événements et d'initiatives mondiaux passionnants. Ils reviendront sur sept décennies et demie d'innovation et de succès, qui ont incontestablement contribué à façonner les paysages de l'automobile et du sport automobile d'aujourd'hui. Un savoir-faire qui a donné naissance à plusieurs modèles mythiques entrés dans la mémoire collective.