Elodie de Sélys: «J’aime bien le style talk-show »

Vous allez accueillir des artistes sur la scène du Théâtre du Vaudeville.

Oui, les invités vont se succéder autour de la table. Jean-Michel Saive commentera l’actualité sportive de l’année. Nous aurons Loïc Nottet et on reviendra sur les révélations de l’année avec Mentissa. On rend aussi hommage à Arno, avec BJ Scott et Fanny Gillard. C’est aussi l’occasion aussi d’évoquer les grands moments cinéma et l’incroyable aura des Belges à Cannes avec Cathy Immelen, Pablo Schils, de « Tori et Lokita », Adil El Arbi, mais aussi Bérangère Mc Neese, protagoniste de la dernière série belge à succès « Des gens bien ». On reviendra aussi sur la disparition de la reine Elizabeth II avec Patrick Weber et la gouvernante belge qui a servi la reine d’Angleterre pendant 16 ans.

Vos envies pour 2023 ?

Je suis une grande chanceuse. En radio, j’adore ce que je fais tous les jours sur La Première dans « Le Mug » J’ai vraiment l’impression de m’enrichir en termes de découvertes. En télé, j’ai encore une émission le samedi sur La Trois. « Retour aux sources » fait de belles audiences. Si je peux boucler l’année comme je l’ai commencé, je serai déjà contente. Mon projet, c’est d’être mieux organisée (rires).

Et animer d’autres émissions sur la RTBF, ça vous plairait ?