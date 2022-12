«Reviens-nous vite»: après l’accident boulevard du Roi Albert à Tournai, Noémie, 17 ans, se bat pour rester en vie

Le jour de Noël a pris une tournure dramatique pour une famille de Blaton. Ce dimanche, vers 17h30, Noémie, 17 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation, survenu sur le boulevard du Roi Albert à Tournai.

La jeune fille a été heurtée par une conductrice alors qu’elle traversait sur le passage pour piétons du boulevard en direction de la rue Vauban. La pénombre pourrait, notamment, expliquer le drame. Le Parquet de Tournai a été avisé des faits et a dépêché un expert afin d’en savoir davantage sur les circonstances de l’accident. Selon le substitut, «la vitesse n’est en tout cas pas en cause, de même que l’éclairage public». La pénombre et les vêtements sombres que portait la jeune fille pourraient être pris en considération dans l’enquête.