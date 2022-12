Thibaut Courtois se prend pour Cristiano Ronaldo après avoir gagné des défis inédits au Real Madrid (vidéo)

C’est devenu une (bonne) habitude dans les clubs de football professionnel : la fin d’année rime avec des petits défis inédits. Au Real Madrid, on ne déroge pas à la règle.

Le club madrilène vient ainsi de publier une vidéo divertissante dans laquelle on retrouve quatre joueurs : Thibaut Courtois et Federico Valverde sont opposés à Nacho et Lucas Vazquez dans des petits défis assez comiques. Ainsi, on les voit enrouler un rouleau de papier WC sur lequel est déposé un gobelet ou encore éteindre le plus de bougies possible.

La suite, c’est en vidéo… Tout comme la célébration du gardien des Diables rouges en mode Cristiano Ronaldo.